Çikolata (4 malzeme ile): Besin değerini erimemesi için pişirme tekniği! Bunu yapmayan çok pişman olacak

Çikolata (4 Malzeme İle) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket eti kakaolu bisküvi

2 dolu yemek kaşığı kahvaltılık çikolata

15 adet bütün fındık

4 yemek kaşığı kırık fındık

1 paket çikolata (80gr)

Çikolata (4 Malzeme İle) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bisküvileri robotta un ufak olana kadar çekelim. Daha sonra içine kahvaltılık çikolata ilave edelim. Tekrar robottan çekelim. Az biraz elimizle yoğuralım. Hamur kıvamına gelince ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Ferrero gibi olsun istiyorsanız içine bir bütün fındık koyup yuvarlayalım. Hamur toplarının donması için yaklaşık 15 dk kadar buzluğa kaldıralım. Bu arada benmari usulü erittiğimiz çikolataya kırık fındıkları ilave edip karıştıralım. Hafif donan bisküvileri buzluktan çıkarıp tek tek çikolataya batıralım yağlı kağıt serili bir tepsiye dizelim. 10 dakika üzerindeki çikolatalar donana kadar tekrar buzdolabına kaldıralım. Çikolatalar donduktan sonra servis yapalım.

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