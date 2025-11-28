Bitpazarının altında tarih yatıyormuş

Kadim şehir Kayseri’de bitpazarının altından Roma döneminden kalma hipodrom çıktı. Beştepeler mevkiinde yer alan ve bir ara çöplük olarak da kullanıldığı bilinen mekân, tarihi yeniden şekillendirdi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Roma kültürüne ait hipodromların yüksek duvarlarla çevrili, at yarışlarının yapıldığını; gladyatörlerin dövüştüğü alanlar olduğunu söyledi.

SEYYAHLARDAN İLHAM ALINDI

Beştepeler mevkiinin eski şehrin kurulduğu yer olarak bilindiğini anlatan Özsoy, sur ve çeşitli tarihi kalıntıların bölgede yer aldığının altını çizdi.

Zaman içinde Kayseri’yi ziyaret eden gezginlerden Gregorios Bernardakis’in 1908 yılında kaleme aldığı makalede su kanalları, dini yapılar, kale, mezarlık gibi yerlerin harita üzerinde gösterildiğini aktaran Özsoy, “Bu çizimler de bizim için bir ışık yaktı. Şehrin mevcut haritasıyla bu çizimlerin üst üste bindirilmesiyle bu yapıların varlığı kanıtlanmış oldu” dedi.

Şehrin 1950’li yıllarda çekilmiş hava fotoğraflarının da incelendiğine işaret eden Özsoy, “Geçmişteki bu haritalarda da elimizdeki bilgilerde de hipodromla ilgili hem görsel hem bilgi olarak epey malzeme vardı. Bunlar bir araya getirildi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da Resmi Gazete’de tespit fişini yayınlayarak alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti. Tarihleme noktasında çok net bilgiler yok. Kararda şu imparator zamanında şu tarihte yapılmış denemiyor ama yapısından hipodrom olduğu anlaşıldığı için Roma yapısı olacağından söz ediliyor” diye konuştu.

Bölgede her hafta bitpazarı kurulduğunu hatırlatan Özsoy, aynı zamanda alanın bir dönem çöplük olarak kullanıldığını anımsattı. Belli bir katmanın çöplerden oluştuğuna dikkat çekti. Özsoy, gelecek günlerde burada böyle bir hipodromun olmasının kültürel rotalarda yer alacağını; bölgenin şehir ve bölge planlamacıları veya mimari alanda yüksek lisans, doktora yapmak isteyen kişilere bir nevi açık hava laboratuvar hizmeti vereceğini dile getirdi.

BİR ANLAYIŞ YIKILDI

Tarihi hipodromların daha çok kıyı illerine kurulduğunu söyleyen Özsoy, “Bitpazarının altından çıkan kalıntı bu anlayışı yıktı” şeklinde konuştu.

Hipodrom yapısının Kayseri için önemine değinen Özsoy, şunları kaydetti: “Eğer bir yerde Roma örneğinde olduğu gibi hipodrom varsa orada başka şeyler de beraberinde düşünülüyor. O yapının yanında hamamlar, sütunlu geçit bölgeleri belki darphane, alışveriş merkezleri, tapınaklar, saray olma ihtimali dikkate alınıyor. Hipodromun yanında bunlar da olmalı. Eğer burada hipodrom tespit edilmişse diğer yapılar nerede? Burası Roma tarafından çok önemli bir yerse burada bu krallar adına imparatorlar adına para basılması lâzım. Eğer burada para basıldı ise ‘Darphane nerede’ sorusu karşımıza çıkıyor.”