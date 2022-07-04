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Yerel Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Yerel

Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 16.00 itibariyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:01:00 -
Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

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