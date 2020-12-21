  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Sığınakları bulundu
Gündem

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Sığınakları bulundu

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda içinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan sığınakların ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:20:00 - 2020-12-21 20:32:51
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Sığınakları bulundu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ve Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

PKK'ya operasyon

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-166" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08" operasyonları başlatıldı. ,

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında, 2 sığınak, biksi makineli tüfek, kalaşnikof piyade tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, roketatar, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, el yapımı el bombası, 37 elektrikli fünye, 100 metre infilaklı fitil, 2 anahtar sistemi, 2 TNT kalıbı, 8 büyük tüp, güneş paneli, 60 adet 4'lü pil bloğu, bin adet 12.7 milimetre doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 milimetre biksi makineli tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 milimetre kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, lazer metre, 20 çakmak tüpü, balyoz, keser, 10 kilogram çivi, 70 kitap, 15 boş defter, 100 kalem, 448 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

PKK'nın cephanesi ele geçirildi
PKK'nın cephanesi ele geçirildi

Yerel

PKK'nın cephanesi ele geçirildi

Teröristlere Kargu şoku!
Teröristlere Kargu şoku!

Teknoloji

Teröristlere Kargu şoku!

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...
Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Siyaset

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Bakanlık açıkladı! Sayı 234'e yükseldi
Bakanlık açıkladı! Sayı 234'e yükseldi

Gündem

Bakanlık açıkladı! Sayı 234'e yükseldi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bir ülkeden daha devalüasyon kararı
Dünya

Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Geçtiğimiz günlerde Libya Merkez Bankası'nın devalüasyon kararı almasının ardından 17 yıl sonra Irak da devalüasyon kararı aldı. Karar önces..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay