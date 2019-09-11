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Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 ölü!

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 ölü!

Bitlis'in Hizan ilçesinden köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada, minibüsteki 10 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. ​Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bitlis valisi açıklama yaptı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptığı açıklamada, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
  1. Bitlis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Tata TongaTata Tonga46 dk önce
    Trafikte öyle kimseler var ki... ne kural tanıyorlar ne kaide...bazılarına öküz demeye insan utanıyor...

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