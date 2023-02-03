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Yerel Bitlis’te kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi
Yerel

Bitlis’te kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 12:50:00 -
Bitlis’te kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapalı olan 162 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipler de kent merkezinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Vatandaşlar da evlerinin damları ve iş yerlerinin önünü açmak için kar küreme araçlarıyla çalışıyor.

Güneşlim havanın etkili olmasının ardından kentte hareketlilik başladı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olacağı, oluşacak buzlanma, soba ve baca zehirlemelerine karşı vatandaşların tedbirli olunması uyarısında bulundu. (İLKHA)

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