Bitlis'te bir köyde Kovid-19 karantinası yarın sona erecek
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyündeki karantina uygulaması yarın sona erecek.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Tatvan'a bağlı Yediveren köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "13 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınan Yediveren köyüne giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Tatvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yediveren köyündeki karantina uygulamasının 28 Nisan'da saat 12.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.