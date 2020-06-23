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Aktüel

Bitlis'te 45 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:08:51 -
Bitlis'te 45 sığınmacı yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 45 sığınmacı yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlilerince sığınmacılara ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 21 Haziran'da kent girişinde bir minibüsün durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durdurulan minibüsün içinde bulunan 45 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan A.N. ve S.I. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

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