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Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
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