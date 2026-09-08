Bitkisel üretimde destek katsayısı 367 liraya, buzağı temel desteği 2 bin liraya çıktı

Bitkisel üretimde dekar başına destek katsayısını 367 liraya, büyükbaş hayvancılıkta buzağı temel desteğini 2 bin liraya çıkaran kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Hayvansal üretimde 2026, bitkisel üretimde 2027 üretim yılı için belirlenen tutarları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle 'Üreten Türkiye'nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam edeceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği, bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik olarak 2026 yılı için bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi. Artışlar bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanı kapsıyor.

Katsayı bir yılda yüzde 50,4 yükseldi

'2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' kapsamında, 2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri 367 liraya güncellendi. 2025 üretim yılında 244 lira olan katsayı böylece yüzde 50,4 artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemeleri için katsayı 442 liraya çıkarıldı.

Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Planlama kapsamında yer alan bu iki üründe planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici, temel ve planlı üretim desteği olarak 2026 üretim yılı için dekara 734 lira alırken, 2027 üretim yılı için dekara bin 326 lira destek alacak.

Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda temel destek ve planlı üretim desteği toplamı 2026 üretim yılı için 806 liradan 954 liraya güncellendi; 2027 üretim yılı için tutar bin 149 liraya yükseltildi. Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada 930 lira olan toplam bin 101 lira olarak güncellendi, 2027 üretim yılında 1.326 liraya çıktı. Pamukta 1.395 lira olan tutar 1.652 liraya yükselirken 2027 için 1.989 lira oldu. Patates, soğan ve aspirde 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 lira olarak güncellendi, 2027 için 884 lira olarak belirlendi.

Sertifikalı tohum kullanımında 2027 üretim yılı için dekar başına destek, soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.

Buzağıda 2 bin, malakta 4 bin lira

'2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' kapsamında 2026 yılı uygulamalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri artırıldı. Hayvan başına buzağı temel desteği bin 400 liradan 2 bin liraya, malak desteği 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı; bu desteklerdeki artış oranı yüzde 43 oldu. Küçükbaşta kuzu ve oğlak temel desteği yüzde 43 artırılarak 300 liradan 430 liraya, çoban desteği aynı oranda artırılarak 81 bin liradan 116 bin 100 liraya yükseltildi.

Atık desteğinin kapsamı da genişletildi. Gebe hayvanlarda, Bakanlık tarafından uygulanan programlı aşılar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları için ödenen desteğin kapsamına, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dâhil edildi; verilen desteklerde yüzde 100 artış yapıldı. Buzağı/malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu/oğlak başına verilen destek 4 bin liraya çıkarıldı.

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, bazı üretim alanlarında ilave destekler de sağlanacak. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için baş başına ilave bin lira destek verilecek. Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklar için ilave 215 lira, ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ilave 860 lira destek sağlanacak. Çiğ süt desteği kapsamında ise ürettikleri sütü, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak.

Kovan başına destek 250 liraya çıktı

Arıcılıkta, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 liradan 250 liraya yükseltildi. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için temel destek tutarı ise kovan başına 100 liradan 200 liraya çıkarıldı. Tam izole bölgelerde koruma altına alınan arı gen kaynaklarını tampon koruma bölgesinde muhafaza eden örgüt üyesi üreticilere kovan başına ilave 75 lira, üye olmayanlara ilave 60 lira verilecek.

İpek böceği temel desteği yüzde 36 artırılarak kilogram başına bin 100 liradan bin 500 liraya, tiftik üretimi temel desteği yüzde 38 artırılarak kilogram başına 160 liradan 220 liraya çıkarıldı. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı; hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı.

"Planlı ve öngörülebilir" tarım vizyonu

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarımsal üretimi artırmak ve gıda arz güvenliğini güvence altında tutmak için hazırlandığını belirtti. Tarımsal Üretim Planlaması ile desteklerin 3 yıllık dönemler halinde, üretim sezonundan önce açıklanıp her yıl güncellendiğini kaydeden Yumaklı, üreticiye "planlı ve öngörülebilir" bir tarım vizyonu sunduklarını bildirdi.

Hayvancılık Yol Haritası'nı merkeze alan destekleme modeliyle büyükbaştan küçükbaşa, arıcılıktan balıkçılığa kadar kapsayıcı şekilde üreticinin yanında olduklarını aktaran Yumaklı, mesajını "Tarladan sofraya emeği geçen tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" sözleriyle tamamladı.