“Depremzedelere yardım” dediler ama yıllardır depoda çürütmüşler! AHBAP’a suçüstü

Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında, başta derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent olmak üzere çok sayıda isim tutuklandı. Tutuklamaların akabinde de gelen itiraflarla yeni operasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda da bugün bir operasyon için daha düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz dakikalarda Ahbap Derneği'ne yapılan yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Paylaşılan detaylar ise acı bir gerçeği de ortaya koydu. Buna göre depremzedeler için toplanan yardımların hiçbiri kullanılmadı ve depolarda bekletildi.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANILAN YARDIMLARI DEPODA ÇÜRÜTMÜŞ!

İzmit’teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi.

Depodan org ve saz gibi ürünlerin çıkması da dikkati çekti.

DEPOLARDAKİ EŞYALAR ŞÖYLE

- 895 adet çadır: (Hepsi paketli vaziyette ve kullanılmamış)

- Portatif yatak: Açılır kapanır içi sünger üstü kumaş kaplı portatif seyyar yatak. (Sayısı belli olmamakla birlikte yaklaşık 600 civarı)

- Çok sayıda uyku tulumu

- Elektrikli Bisiklet: Toplam 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet (taşıyıcı çantası dahil)

- Bepantol Jel Krem: Takriben 20 koli tıbbi malzeme ve temizlik jeli

- Ahbap Derneği'ne ait evraklar: (yardım dekontları, fişler, tutanaklar, banka çıktıları, dilekçeler, istek ve teşekkür mektupları vb) 15 koli

Çocuk Bisikletleri: 5 adet kullanılmış

- Ahbap Derneği'nin Derince'de giriş kısmında bulunan 3 katlı evin içindeki ofislerinde bulunan bir grup eşya: masa, sandalye, etajer, mini ve normal buzdolabı, raf sistemleri, bilgisayarlar, fırın, mutfak malzemeleri, evraklar)

- Takriben 20 adet portatif telsiz cihazı ve çeşitli alet edevat: çekiç, tornavida, vb gibi.

-Bir grup marka buzdolapları, sanayi tipi dolap, derin dondurucu, su sebili, normal ve ankastre fırınlar, fanlı küçük ısıtıcılar, portatif masa ve sandalyeler

- Bir grup karton kutu: İstifli ve açık halde, portatif sandalye ve plastik siyah renk tente altı kaideleri.

- Bir grup katlanabilir tek kişilik yatak

- Bir grup tekerlekli hasta ve ilk yardım sandalyesi

- Bir grup Ahbap Derneği poşeti ve softshell baskılı kışlık mont

- Bir grup seyyar pik döküm bacalı soba ile sac tenekeden imal edilmiş bacalı soba, yine bir grup seyyar masa ve sandalyeler

- Bir grup siyah metal raf sistemi, camekanlı raf vitrinler, ofis sandalyeleri malzemeleri

- 8 adet transpalet çekicisi

- Çok sayıda ambalajı açılmamış afet çadırı

- 1 adet hastane tipi hasta yatağı

- 4,5 paket kampet : (izci tipi portatif kamp çadırı, her pakette 84 adet)

- 29 adet çatısız, 84 adet çatılı suntalamdan imal edilmiş kedi evi

- 2 adet depo tipi büyük çadır

- 2 adet metal yeşil renkte raf sistemi

- 11 adet su deposu

- 1 adet açılır kapanır tente gölgelik

- 1 adet duş, 1 adet tuvalet konteynırı

- 6 adet elektrik panosu

- 7 koli ahbap logolu bez torba

- 7 adet elektrikli ısıtıcı

- 40 adet reflektörlü aydınlatma aparatı

- 1 palette yüklü çok miktarda 3 lü uzatma prizi

- 65 adet Venüs marka fanlı vantilatör

- 30 adet çaycı kettle

- 4 adet 10 litrelik çay kazanı

- Palette yüklü duy, ampul ve sigortalar

- 3 adet elektrikli microdalga fırın

- Bir grup çelik konstrüksiyon büyük çadır iskelet sistemi ile bir miktar termal özellikli koruyucu battaniye ve şilte

- 4 adet langırt makinesi

- 1 adet portaif alüminyum merdiven

- 1 adet beton kesici, 3 adet spiral taşlama makinesi ve 1 adet dewalt marka Hilti

- 8 adet vabesto marka ısıtıcı

- 2 adet klavyeli org

- 15 adet saz

- Bağlama ve gitar müzik ekipmanları