Veyis ateş hakkında tahliye kararı

HaberTürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, “uyuşturucu” davası kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Veyis Ateş, savunmasında, "İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim. Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?" dedi.

ERSOY’U SUÇLADI

Mehmet Akif Ersoy’un yalan beyanda bulunduğunu belirten Ateş, "Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

Ateş, şöyle devam etti: "Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir; 'Ağabey çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim' demiştir."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

VEYİS ATEŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Veyis Ateş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Ateş, uyuşturucu maddelerin kullanımına ısrarla teşvik ettiği, buna uygun yer ve imkan sağladığı, zincirleme şekilde çevresindeki kişilere uyuşturucu madde temin ettiği ileri sürülmüştü. Dosyadaki tanık beyanlarına göre fuhşa teşvik ve aracılık etme suçlarını işlediği iddia edilmişti. Bu suçlara yönelik kuvvetli şüpheler olduğu gerekçesiyle yaklaşık 9 ay önce tutuklanmıştı.