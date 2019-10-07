Bitkilerde tarçının faydaları! Böceklenen çiçeğe ne yapılmalı? Çiçeklerde mantar!

Peki, çiçeklere olan şifasından bahsetsek. Evet, yanlış duymadınız tarçın güçlü iltihap kurutucudur. Tarçının bu özelliği bitkilerde de işe yarıyor. Doğal ve ekonomik olan tarçın, böceklenmeden mantara kadar birçok sorunu çözmenize yardımcı olabilir.

*Bitkilerin yaprakları susuz kalmaktan ve ya, gün ışığını yeterince alamamaktan dolayı zaman içinde boynunu büküyor rengini kaybediyor. Toprağa tarçın tozu koyduğunuzda kısa sürede etkisini gösterecektir.

*Eğer yeni, bir fidan dikecekseniz ve kısa sürede büyümesini istiyorsanız, ekeceğiniz bitki fidesinin köklerini, içine toz tarçın koyduğunuz bir kapta kısa bir süre bekletebilir, tarçına bulanan kökleri toprağa yerleştirebilirsiniz.

*Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hoşlanmazlar. Bitkilerinizi karıncalar veya minik böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilirsiniz.

* Bitkiler üzerinde mantar gibi olumsuz sonuçlara yol açan bir hastalıkla karşılaştığınızda, bitkinin toprağına dökeceğiniz bir miktar tarçın bu soruna çözüm oluyor.

Hastalanan çiçekleriniz için;

Malzemeler:

*2 su bardağı su

*1 yemek kaşığı tarçın

*2 adet aspirin

Yapılışı:

Aspirinleri toz haline getirin. Toz haline gelen aspirinleri ve tarçını karıştırın. Bir sprey şişesine bu karışımı döküp üzerine su ilave edin. Karışım12 saat bekletin. Daha sonra bitkinin hastalıklı alanların tümüne bu karışımı püskürtün. Bu uygulamayı iki günde bir, 1 defa olacak şekilde tekrarlayın. Bir süre sonra bitkinizin iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Mis Kokulu Günler.