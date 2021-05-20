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Ekonomi Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Binance Coin, Tether son durum ne?
Ekonomi

Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Binance Coin, Tether son durum ne?

Bitcoin ne olur? Yatırımını dolar, euro ve altın yerine kripto paraya yatırmak isteyenler, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ve Tether fiyatlarını sorguluyor. Elon Musk’ın zaman zaman kripto paralara müdahale etmesi özellikle de Bitcoin fiyatı üzerinden olumsuz etkilese de düşen Bitcoin bir zaman sonra yeniden yükseliyor. Ancak önü bir türlü görülemeyen kripto para yatırımcısı bir anda tüm servetini de kaybetme durumu ile karşı karşıya kalmakta. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Binance Coin, Tether son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 10:04:00 - 2021-05-20 10:06:06
Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Binance Coin, Tether son durum ne?

Geçen ay 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Binance Coin, Tether son durum ne?

Bitcoin düştü mü? Son 24 saat içinde 30,681.50 ve 40,725.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39,626.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22.00 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,952.46 ve 3,026.72 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.90 düşüşle 2,570.84 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 34.99 ve piyasa hacmi de 299 milyar dolar ile 300 milyar doların altına geriledi. Kripto para piyasalarının üçüncü sırasına yükselen Tether 0.9986 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.13 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi. Toplam 9,952 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.3'ünü Bitcoin, yüzde 17.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 407 milyar dolar düzeyindeydi. 

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