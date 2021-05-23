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Ekonomi Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!
Ekonomi

Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!

ABD'de kripto paralarla ilgili flaş adım atıldı. Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para varlıklarının vergi dairesine bildirilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:57:00 - 2021-05-23 10:59:11
Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!

Kripto paralar tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde.

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında özellikle kripto paralar konusunda kontrolün sağlanması için rapor hazırlandı.

ABD'den kripto para uyarısı

Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu belirtildi.

Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi. İşletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

10 bin dolar üstünün bildirilmesi istendi

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi istendi.

Raporda ayrıca, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselebileceği belirtildi.

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