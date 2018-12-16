Bismillah: Allah adıyla başlamak

Allah, o kadar hayatımızın içindedir ki, O’nsuz bir işe girişmek, bir adım atmak, bir nefes almak mümkün değildir. Bu bir hakikattir. Bu hakikat insan bilincinde ne kadar yer ederse, insan kendisini o kadar güven ve huzur içinde hisseder. Besmele, Allah’ın hayata her an müdahil olduğu hakikatinin dilde ifşasıdır.

Bu cümle hem “Rahman, Rahim Allah adıyla”, hem de “Rahman, Rahim Allah Adına” anlamına gelir. Birinci mânâda, “Kim ile/kim sayesinde?” sorusunun cevabı öne çıkar: “Allah’ın adıyla-O’nun sayesinde.” O ad “Allah”tır. O’nun sırf adı bile tüm kapıları açar. O’nun adı yeter. O’nun adı dile gelsin, gerisi gelir. Başka bir isim-sıfatla değil de Allah adıyla başlamak, en büyüğün en büyük adıyla başlamaktır. Allah adı, tüm mükemmelliklerin kendisinde birleştiği has ismidir. Allah isminin Rahman ve Rahîm isimleriyle nitelenmesi, eylem üreten özne insanın Allah’ın rahmeti sayesinde bu konuma geldiğini hatırlatmaktır. İkinci mânâda “Ne ve kim adına?” sorusunun cevabı öne çıkar: “Allah adına”. Bu mânâda insanın neyi niçin yaptığının bilincinde olup olmadığı test edilir. Kim adına yaptığını bilen, ne yaptığının farkındadır. Dahası, adına yaptığı Zât’ın farkındadır. Allah adına bir şey yapmak, “hilafet” bilincidir. Yaptığını Allah adına yapan, O’nun çizdiği sınırları gözeteceğini taahhüt etmiştir. O’nun rızasına uygun davranacaktır.

O’nun adını anmak her işin başı olmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekmek, “Rahman, Rahim olan Allah adına” işe girişmektir. İnsandan sadır olan her meşru ve bilinçli eylemin başı, besmele olmalıdır. Rahman Rahim isimleri O’nun sonsuz sevgi, şefkat ve merhametini ifade eder. Bunun anlamı, “Eğer O’nun sevgi ve rahmeti olmasaydı, bilinçli eylem olmazdı, bir eylemi mümkün kılan hayat olmazdı, eylemi bilinçli kılan akıl ve irade olmazdı, bütün bunların şahsında birleştiği insan olmazdı” demektir. Besmele, işte bu nedenle zikirdir. Besmele ahde ve misaka sadakattir. Bu yüzden besmele, sadece “Allah’ın adıyla” yapmak değil, aynı zamanda “Allah adına” yapmaktır.

Besmele sadece son vahyin talimi değil, tüm vahiylerin talimidir ve tarihi insanlıkla yaşıttır. Nuh peygamber gemisini besmeleyle yüzdürmüştür.(11:41). Süleyman peygamber kraliçe Belkıs’a yazdığı mektuba “O’nun adıyla” başlamıştır.(27:30) İşte bundan dolayıdır ki, açıktan veya üstü örtülü bir biçimde, O’nun adına anmayı yasaklayanlardan daha zalim biri düşünülemez. (2:114).