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Spor Bisiklette Dünya Şampiyonası heyecanı Türkiye'de yaşanacak
Spor

Bisiklette Dünya Şampiyonası heyecanı Türkiye'de yaşanacak

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Bu organizasyonla Sakarya, bisiklet şehri olduğunu kanıtlayacak. Sakarya, dünyada bisikletle anılan şehirlerin arasına girmiş olacak" - "Organizasyona pandemi döneminde ev sahipliği yapmamız ayrıca önemli. Pandemi döneminde dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:30:48 -
Bisiklette Dünya Şampiyonası heyecanı Türkiye'de yaşanacak

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek şampiyona, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan bu prestijli organizasyon, şampiyona için özel olarak yapılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 30 ülkeden 150 civarında sporcunun katılması bekleniyor.

Açılış seremonisi 23 Ekim Cuma günü yapılacak şampiyonada yarışlar, erkekler ve kadınlarda 25 Ekim Pazar günü start alacak.


- Küçükbakırcı: "Ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir şampiyona"


Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir şampiyonayı düzenleyeceğinin altını çizdi.

Organizasyonun Türkiye'de ilk defa yapılacağını söyleyen Küçükbakırcı, "Bu organizasyonla Sakarya, bisiklet şehri olduğunu kanıtlayacak. Sakarya, dünyada bisikletle anılan şehirlerin arasına girmiş olacak." dedi.

Küçükbakırcı, "Ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir şampiyona. Organizasyona pandemi döneminde ev sahipliği yapmamız da ayrıca önemli. Pandemi döneminde dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz. Sağlık altyapımız çok iyi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dağ bisikletinde henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Küçükbakırcı, "Her ne kadar dağ bisikletinde çok başarılı değilsek de bu yönde çok ciddi yatırımlarımız oldu. Bugünkü organizasyonlarla gelecekteki başarıların önünün açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi şampiyonada 6'şar erkek ve kadın sporcunun temsil edeceğini dile getiren Küçükbakırcı, şunları kaydetti.

"Yarışı ortalarda bitirmemiz bizim için başarı. Çünkü çok zor bir parkur. Gelen sporcular da çok iyi. Dünya Şampiyonası, bisikletin olimpiyatlardan sonra yapılabilen en büyük organizasyonu. Bisiklette ilk defa bu şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Balkan şampiyonaları yapıyorduk. Dünya Şampiyonası için özel olarak yapılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin parkurunda deneme yarışları gerçekleştirildi. Parkuru beğendiler. Yabancı otoriteler, dünyadaki en iyi parkurların arasında gösteriyor."

Erol Küçükbakırcı, 24 Ekim Cumartesi günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Granfondo yarışının yapılacağını sözlerine ekledi.

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