SON DAKİKA
Bisikletli genç kazada hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ocakta ilçedeki Yeni Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Alperen Eren bisikletiyle seyir halinde giderken 33 AZP 789 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Eren, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Eren tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

