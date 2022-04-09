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Yerel Bisikletle yaptığı pes dedirtti
Yerel

Bisikletle yaptığı pes dedirtti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 07:59:00 -
Bisikletle yaptığı pes dedirtti

Ekiplerin istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Eyüpsultan’da bir evde kaldığı belirlendi.

Evinden bisikletiyle çıktığı sırada yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Şüphelinin bisikletinde yapılan aramalarda ise bisiklet borularının arasında gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, ayrı ayrı paketlenmiş 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain bulundu.

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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