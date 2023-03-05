Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 03.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 17.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.03.2023
Sınav Giriş Tarihi : 22.03.2023
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Sonuç Açıklama Tarihi : 23.03.2023
Sonuçların Açıklanacağı
İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr
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