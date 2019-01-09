Birlik Vakfı Başkanından MEB'e uyarı: Gençlerimiz manevi değerlerinden uzaklaşıyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Birlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Gençlerin her geçen gün manevi değerlendiren uzaklaştığını vurgulayan Bal şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu 'Biz kültürde ve milli eğitim nokatasında başarılı olamadık' diyerek teyit etti. Bu Erdoğan tarafından kendi iktidarına yönelik bir eleştiri. Geçmişe dönüp Erbakan hocaya baktığımızda o ne diyordu? Önce ahlak ve maneviyat. Burada esas olan da zaten budur"

Milli Eğitim Bakanlığının gençlerin korunması için önlem alması gerektiğini belirten Bal, "Herşeyi sayın Cumhurbaşkanımızdan beklememeliyiz" dedi.

'Uyuşturucu kullanma yaşı ortaokul çağına kadar geldi'

"Herşeyi Cumhurbaşkanından beklemek gibi bir alışkanlığımız var." diyen Bal, "Bizim bakanlarımız milli bir hamle milli bir kültür nasıl yapılırsa bunu ortaya koyacaklar ve Sayın Cumhurbaşkanım biz eksik gördüğünüz noktalarda projemizi yaptık demeleri lazım. Bu ülkede herşeyi Cumhurbaşkanı yapacaksa; bakanlara, parti teşkilatlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç yok demektir" ifadelerini kullandı.

"Önce ahlak ve maneviyatına bağlı bir gençlik yetiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Bal, "Bugün uyuşturucu kullanma yaşı ortaokul çağına kadar geldi. Bunu bizim görmemiz lazım. Eğer görüp engelleyemiyorsak ülke de devlette millette biter. 12 Eylül öncesine baktığınızda bankaları soyanlar kendi ideolojileri için yaptıklarını söylüyorlardı. Bu gençlerin ideolojisi de uyuşturucu ise yarın aynı şeyi yaparlar. Bunun hesabını iyi yapmalıyız" diye konuştu.