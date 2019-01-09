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Birlik Vakfı Başkanından MEB'e uyarı: Gençlerimiz manevi değerlerinden uzaklaşıyor

Birlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal, gençlerin her geçen gün manevi değerlerinden uzaklaştığını belirterek, "Bunun önlemini biran önce almamız gerekiyor" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:14

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Birlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Gençlerin her geçen gün manevi değerlendiren uzaklaştığını vurgulayan Bal şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu 'Biz kültürde ve milli eğitim nokatasında başarılı olamadık' diyerek teyit etti. Bu Erdoğan tarafından kendi iktidarına yönelik bir eleştiri. Geçmişe dönüp Erbakan hocaya baktığımızda o ne diyordu? Önce ahlak ve maneviyat. Burada esas olan da zaten budur"

Milli Eğitim Bakanlığının gençlerin korunması için önlem alması gerektiğini belirten Bal, "Herşeyi sayın Cumhurbaşkanımızdan beklememeliyiz" dedi. 

'Uyuşturucu kullanma yaşı ortaokul çağına kadar geldi'

"Herşeyi Cumhurbaşkanından beklemek gibi bir alışkanlığımız var." diyen Bal, "Bizim bakanlarımız milli bir hamle milli bir kültür nasıl yapılırsa bunu ortaya koyacaklar ve Sayın Cumhurbaşkanım biz eksik gördüğünüz noktalarda projemizi yaptık demeleri lazım. Bu ülkede herşeyi Cumhurbaşkanı yapacaksa; bakanlara, parti teşkilatlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç yok demektir" ifadelerini kullandı.

"Önce ahlak ve maneviyatına bağlı bir gençlik yetiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Bal, "Bugün uyuşturucu kullanma yaşı ortaokul çağına kadar geldi. Bunu bizim görmemiz lazım. Eğer görüp engelleyemiyorsak ülke de devlette millette biter. 12 Eylül öncesine baktığınızda bankaları soyanlar kendi ideolojileri için yaptıklarını söylüyorlardı. Bu gençlerin ideolojisi de uyuşturucu ise yarın aynı şeyi yaparlar. Bunun hesabını iyi yapmalıyız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:14
  1. Ankara
  2. Muhittin Bal
  3. birlik vakfı

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  • HabibHabib26 dk önce
    Kardeş uyarıyı mebe değil Rtüğe yap. Artık normal okulu etkisizleştirmek bir kıyamet okulu var. O da tv dizileri ve programlar...Esra erol müge acun filmler yasak elma falan filan...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    artık sosyetik müslüman vede toplum oldu zenginleşenler. mini şortlu etekli aynı avrupai. size bir link atayım seyredin orada fuhuş yaşı 10 - 13 lerde okullarda başlıyor ve öğretiliyor. anime expo comic https://www.youtube.com/watch?v=z6bhplD-FWs böyleçok var you tubede yaşları çocuk yaştakiler giyimlerine bakın hep sex giyim. tc de buna doğru gidiyor. hatta bunlar ıstanbuldada yapmışlar böyle bir festivali. googleden araştırın gazetecisiniz.
  • SafaSafa29 dk önce
    Bu gelenel kafalarımız değişmeden çocuklara ve gençlere verebileceğimiz bir şey yoktur. Bizim din anlattıklarımız masal, uydurma rivayetler, rüyalae menkibeler kerametler vs. Artık gençler bunları yutmuyor. Nerdeyse herşey günah ve haram, tali meseleler farz olmuş, farzlarda mübah . Böyle bir dine yeni nesil inanmaz. Nedeni Allah ın indirdiği ne kitap var ne din. İnsanın uydurduğu din ise elimizde kalıyor. Şimdi meb ne yapsın. Daha fazla fıkıh hükmü mü anlatsın , biraz daha uydurma rivayet mi anlatsın, yoksakerametler mi? Meb in yapacağı tek şey okullarda Kuranın anlatılması ve anlaşılmasını sağlamak. Onada izin verirler mi bilemem. İşimiz hem zor hem kolay.
  • Aslan akbey Aslan akbey 48 dk önce
    Çünkü maddi terakki elde etmek için maneviyat ve ahlakın bozulması izin verildi. Hatta mecburuz denilerek teşvik edildi. Buyrun aile konusunda geldiğimiz yere. 2012 de evlenme ve boşanma ya bakın. 2018 de ki rakamlara bakın. " Biz iktidara geldigimizde..." diye başlayan cümlelerden sonra hıc aile konusuna girilmez. Çünkü aile kurumunu çatır çatır kırdılar doğradılar. Ve hala baki kalan bir kaç değerimizin de yok olması için feminist yeşil basortululer gece gunduz çalışıyorlar. Ingiliz yada yahudiler bu milletin türk müslüman erkeklerine düşmanlarda bu türk kadınlarına noluyor. Nasıl bir oyuna geliyorlar.

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