Birleşmiş Milletlerden şaşırtan karar! İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim kararının uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ilişkin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Tel Aviv'in yasa dışı yerleşimlerine ilişkin BM'nin tepkisinin ne olduğuna dair bir soruyu yanıtladı.

Haq, "BM'nin yerleşim yerlerine ilişkin tutumu çok açık, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış sürecini baltaladığını vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu tutumu destekleyen girişimlerin arkasında olduklarını ifade eden Haq, sorunu görüşmek için Orta Doğu Dörtlüsü'nün bir araya gelmesini de desteklediklerini ancak bunun mümkün olması için tüm tarafların karar alması gerektiğini anımsattı.

BM Güvenlik Konseyinde gündeme gelmesi bekleniyor

İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini genişletme hususunun 20 Şubat'ta New York'ta düzenlenecek Orta Doğu konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında gündeme gelmesi öngörülüyor.

Konseyde aynı zamanda yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin bir kararın da oylamaya sunulması bekleniyor.

İsrail, kendi yasalarınca dahi kaçak addedilen 9 yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararı almıştı.