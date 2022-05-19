Birleşik Arap Emirlikleri'nin parası geri verildi
Somali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon dolarını geri verdi.
Somali Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin 2018'de havalimanında el koyduğu 9,6 milyon doların ülkedeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçiliğine iade edildiği aktarıldı.
Mogadişu'daki Aden Havalimanı'nda BAE'nin ülkeye gizlice soktuğu anlaşılan 9,6 milyon dolara nisan 2018'de Somali istihbarat birimlerince el konulmuştu.
BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.