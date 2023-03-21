Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) harekete geçti! Guterres çağrısına destek: Dikkat çeken plan!

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan Altıncı Değerlendirmenin Sentez Raporu’ndan sonra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, iklim değişikliğinin yansımalarını ele alma çabalarını birleştirme çağrısı

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve COP28 Konferansı Başkanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iklim değişikliğinin yansımalarını ele alma çabalarını hızlandırma ve birleştirme çağrısına desteğini yineledi.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan Altıncı Değerlendirmenin Sentez Raporu’ndan sonra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, iklim değişikliğinin yansımalarını ele alma çabalarını birleştirme çağrısına destek verdiğini açıkladı.

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Al Jaber, BAE'nin ev sahipliği yapacağı COP28 Taraflar Konferansı Başkanlığı'nın, tüm ülkeleri, konferans sırasında iklime yönelik ümitlerin yükseltilmesi noktasında çaba gösteren tarafları desteklemeye çağrıda bulundu.

Sultan Ahmed Al Jaber, iklim eylemindeki ilerlemeye, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın eşlik etmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın enerji sektöründe, tüm kaynaklarından yararlanmayı esas alan gerçekçi, emisyonları azaltmaya odaklanan ve geleceğe yönelik enerji sistemi hazır olmadan mevcut enerji sistemini terk etmemeye odaklanan gerçekçi, akıllı ve pratik bir geçiş yapması gerektiğini" vurguladı.

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Alain Türk'ün aktardığı haberde: Al Jaber: "Dünyanın, 1,5 santigrat dereceyi aşan küresel ısınmayı önleme ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma konusundaki en önemli hedefi korumaya yönelik önümüzdeki 7 yıl içinde radikal bir ilerleme ve paradigma değişikliği yapması gerekiyor. Dünya, bölünme ve kapanma yoluyla değil, ortaklık yoluyla ilerleyebilir” ifadeleri aktardıldı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve COP28 Başkanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, tüm sektörlerde emisyonları azaltma sürecinin de hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Hükümetler, ileri teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek, yenilenebilir ve sıfır emisyonlu enerji kaynaklarının daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla akıllı politikalar benimsemeli. İklim eylemi ekosistemini geliştirmek ve içine bir iş zihniyeti yerleştirmek, kısa vadeli temel performans göstergelerini benimsemek, iddialı ve pratik bir gündem geliştirmek, büyümeyi ve ilerlemeyi yavaşlatmak yerine emisyonları azaltmaya odaklanmak gerekiyor”.

Al Jaber ayrıca, tüm hükümetlerin, özel sektör şirketlerinin, finans, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip birlikte çalışması ve ekonomik büyümeyi desteklerken zorluklarla mücadele etmek, iklim eyleminde ilerlemeyi teşvik etmek için azim ve kararlılık çıtasının yükseltmesi gerektiğini vurguladı.