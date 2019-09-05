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"Birinci amacımız ligde ilk 8'e kalmak"

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı:-" Üst sıralarda 5-6 takım var. Onları zorlamaya bakacağız"- "Özellikle 2-3 senedir takım, Avrupa kupalarından uzaktı. Bu hem bizi hem taraftarı üzüyordu"-Kulüp başkanı Ömer Yağmur:-" Ligde, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 21:03
"Birinci amacımız ligde ilk 8'e kalmak"

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, bu sezon hem lig hem de Avrupa kupaları için iyi bir takım oluşturduklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Avcı, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 10 günden bu yana çalıştıklarını belirtti

Hafta sonu itibarıyla taktiğe yönelik çalışmaya başlayacakların dile getiren Avcı, "Transferlerimiz tamam şu an 9 oyuncumuz burada iki yabancı oyuncu bekliyoruz. Çok fazla süremiz yok. En önemli hedef FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek. 26 Eylül'de ön eleme maçımız var. Moskova'da oynayacağız. Noginsk takımıyla eşleştik. Bir hafta sonra da rövanşı burada oynayacağız. O seriyi geçersek FIBA Avrupa Kupası'nda gruplarına kalmış olacağız. Ondan sonra Avrupa maceramız başlayacak." dedi.

Son bir kaç sezonu iyi geçirmediklerini bu yıl takımdan çok ümitli olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Özellikle 2-3 senedir takım Avrupa kupalarından uzaktı. Bu hem bizi hem de taraftarı üzüyordu. Son 3 senedir bir takım sıkıntılar yaşadık. İlk defa özellikle istediğim Türk oyuncuları kadromuza kattık. Yabancı oyuncularımızı da gençlerden seçtik. Çok bilinen, herkesi bildiği tam piyasa oyuncuları değil de, biraz daha oynamaya aç ABD'li iki oyuncu seçtik. Bir kere geçtiğimiz 2 seneden çok daha iyi olacağımıza eminim. Üst sıralarda 5-6 takım var. Onları zorlamaya bakacağız ama birinci amacımız ligde ilk 8'e kalmak. Burada olmaktan çok mutluyum"

Kulüp başkanı Ömer Yağmur da, 2019-2020 sezonuna hazır olduklarını şu an itibarıyla transferi tamamladıklarını söyledi.

Takımı kaliteli yerli ve yabancı oyuncularla güçlendirdiklerini anlatan Yağmur, "Öncelikle Avrupa'da oynayacağımız bir maç var ve ona hazırlanıyoruz. Sezonu erken açtık. Kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmeyi istiyoruz. Oyuncularımızın bir kısmını kamuoyu biliyor bir kısmı genç ama iddialılar. Ligde, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlerden Ceyda Kozluca ise, yıllardır özenerek izlediği bir organizasyonun içerisinde bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Çok iyi bir ekip olduklarını dile getiren Kozluca, "9 gündür çalışıyoruz. Çok güzel bir takım olduk. Arkadaşlığımız çok güzel. Uyum aşamasındayız daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu sene seyircimizin de desteği ile güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:03
  1. Antrenör Ayhan Avcı
  2. Bellona Kayseri Basketbol
  3. hazırlık
  4. Ömer Yağmur
  5. Sezon

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