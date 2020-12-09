Birileri de ‘Millet aç aç’ deyip dursun! Efsane Cuma'da şampiyon olduk

Hristiyanların bir adeti olan ve maalesef ki Türkiye pazarında da rağbet gören ‘Black Friday’ yani Efsane Cuma’da en çok satışın yapıldığı ülke Türkiye oldu.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durum bile Türk halkını tüketmekten alıkoymadı. Harcama tutarımız 30 milyar TL’yi aştı.

Efsane Cuma dönemine ait online alışveriş istatistikleri açıklandı. iyzico’nun verilerine göre online alışverişte önceki yıla göre önemli artışlar oldu. İşlem hacmi %103 artarken ortalama sepet tutarı 211 TL’den 273 TL ‘ye yükseldi. Global ödeme sağlayıcısı PayU verilerine göre, Türkiye bu rakamlarla aynı zamanda PayU’nun hizmet sunduğu tüm ülkeler arasında dakika başına yapılan işlem sayısı ile 1. sırayı aldı. PayU verilerine göre 2. sırayı Romanya alırken, Polonya 3. oldu.

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde %103, işlem adedinde %57, ortalama sepet tutarında ise %29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL ‘ye yükseldi.

Türkiye eğitime ağırlık verdi

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı %62 artarken, hacim %148 arttı.

Sepetini en çok dolduran İç Anadolu oldu

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını %5 oranında artırdı. Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama %36 artarken ortalama sepet tutarı %30 arttı.

Erkekler 2019’a göre daha çok harcama yaptı

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1,3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı %115 artarken, kadınların harcamalarında %68’lik artış oldu.

Kadınların ortalama sepet tutarı %35 artarak 285 TL olurken, erkeklerin sepet tutarı %33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin %54, kadınların %45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl %53 oldu.

2019’da alışverişlerinin % 89’unu webden yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin %91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi mobile yönelerek web harcama tutarını %2 azalttı.

Tüm oranlarda artış oldu

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte web kanalından yapılan harcamalar %129, işlem adedi %66, ortalama sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye %39 artış gösterdi. Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi %170, işlem adedi %128 artarken, ortalama sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ulaşarak %19 oranında yükseliş gösterdi. Web üzerinden alışveriş tercih edilse de mobil alışveriş or