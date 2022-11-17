Biri köy muhtarı... 3 kişi vurulmuş halde bulundu!
Tokat'ta biri köy muhtarı 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
İHA'nın haberine göre; otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.