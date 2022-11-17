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Yerel Biri köy muhtarı... 3 kişi vurulmuş halde bulundu!
Yerel

Biri köy muhtarı... 3 kişi vurulmuş halde bulundu!

Tokat'ta biri köy muhtarı 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 08:56:00 -
Biri köy muhtarı... 3 kişi vurulmuş halde bulundu!

Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

İHA'nın haberine göre; otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.

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