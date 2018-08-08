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Birçok gelişmiş ülke sağlıkta Türkiye'yi örnek alıyor

Şehir hastanelerinin altıncısı olarak Elazığ'da kurulan ve 'Şehit Polis Fethi Sekin' adı ile hizmet vermeye başlayan hastanenin tanıtım toplantısında konuşan Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, "Türkiye şu anda sağlık hizmetinde dünyada ilk 10 içerisinde. Birçok gelişmiş ülke Türkiye'yi sağlık konusunda örnek alıyor. Türkiye sağlık hizmetlerinde kabuğunu kırmış, gelişmiş ülkelere önderlik edecek bir ülke konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:39
Birçok gelişmiş ülke sağlıkta Türkiye'yi örnek alıyor

Sağlık Bakanlığınca 2003'te uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin altıncısı olarak Elazığ'da kurulan ve "Şehit Polis Fethi Sekin" adı ile hizmet vermeye başlayan hastanenin tanıtımı yapıldı.

Başhekimlik toplantı salununda gerçekleşen tanıtımda hastane yöneticilerince sağlık hizmetinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, Elazığ'a her yönden büyük değer kazandıracak şehir hastanesinin kurulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Hastanenin 6 gündür hizmet verdiğini anlatan Polat, sağlık konusunda hiçbir eksiğin kalmadığını, Elazığ'da üst seviyede kaliteli sağlık hizmeti sunulması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

'HER YÖNÜYLE ELAZIĞ'A DEĞER KATACAK' 

Türkiye'nin sağlıkta devrim yaptığını vurgulayan Polat, "Bu hastane her yönüyle Elazığ'a değer katacak. 25 yıllık hekimim, sağlığın nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorum. Biz bu hastaneleri birkaç yıl önce rüyamızda görseydik, inanamazdık. Ben o yüzden bu hastanelere rüya hastaneleri diyorum. Bu yeniliklerin yansımalarını her alanda görüyoruz. Eski sağlık tesisleri ile yenilerini karşılaştırmak bile büyük bir adaletsizlik olur." diye konuştu

'AMACIMIZ YURT DIŞINA AÇILMAK' 

"Eskiden küçük ameliyatlar bile burada yapılmazken şu anda çevre illere hizmet verir duruma geldik." diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız yurt dışına açılmak. Türkiye şu anda sağlık hizmetinde dünyada ilk 10 içerisinde. Birçok gelişmiş ülke Türkiye'yi sağlık konusunda örnek alıyor. Türkiye sağlık hizmetlerinde kabuğunu kırmış, gelişmiş ülkelere önderlik edecek bir ülke konumuna gelmiştir."

'7 YILDIZLI OTELDEN DAHA LÜKS' 

Polat, Elazığ Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 524 yataklı genel hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yer aldığını söyledi.

1038 yatak kapasitesine sahip hastanede 227 poliklinik, 37 ameliyathane, 26 hemodiyaliz ünitesi, 160 yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Polat, bütün hasta odalarının nitelikli oda statüsünde olduğunu dile getirdi. Odalardan 169'unun çift kişilik olduğunu diğerlerinin ise tek kişilik olduğunu anlatan Polat, 16 da suit oda bulunduğunu kaydetti.

"Şehir hastanemiz gerçekten 7 yıldızlı bir otelden daha lüks." ifadelerini kullanan Polat, ayrıca hastanenin 4 ayrı yerinde acil girişi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıdan sonra yetkililer basın mensuplarına hastane birimlerini gezdirdi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:39
  1. Elazığ Şehir Hastanesi
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. İl Sağlık Müdürü Cahit Polat

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