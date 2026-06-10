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Gündem Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı
Gündem

Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

 

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.

Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

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