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Spor Bir zamanların yıldız ismi takım takım geziyor!
Spor

Bir zamanların yıldız ismi takım takım geziyor!

Bir zamanların Süper Lig'de de top koşturan ismi olan Batuhan Karadeniz takım takım gezmeye devam ediyor. Vanspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:21:00 -
Bir zamanların yıldız ismi takım takım geziyor!

Vanspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini duyurdu.

Türk futbolunun gezgin isimlerinden Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu. Vanspor FK, son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Vanspor'dan yapılan resmi açıklamada, Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Santrfor mevkinde oynayan kariyerinde sayısı başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-2023 futbol sezonu için Kulübümüz İkinci Başkanı Veysel ÜRÜM, As Başkanımız Özcan KARA, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih SARP, Genel Sekreterimiz İsmail AYAZ ve transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu Vanspor şanlı formasını giymek üzere anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Kariyerindeki 15. takıma imza attı

31 yaşındaki golcü, kariyerinde birçok takımda görev yaptı.
İçerenköy ve Beşiktaş altyapısından profesyonel futbolculuğa başlayan Batuhan Karadeniz; Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu, 1461 Trabzon ve Iğdır FK'da oynadı. Batuhan Karadeniz Vanspor FK’ya attığı imza ile kariyerindeki 15. takıma transfer oldu.

Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz sezon Iğdır FK formasıyla 36 maça çıkıp 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

 

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