Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi ise...

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 biten son 16 turu maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen Medipol Başakşehir'de uzun sürenin ardından oynayan Mesut Özil'in son hali hayranlarını üzdü. 61 dakika sahada kalabilen yıldız oyuncunun fizik olarak oldukça gerilemesi izleyenleri ekran başında şoke etti.

Yaşadığı sırt sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, Karagümrük ile oynanan kupa maçına 11'de başladı. 125 gün sonra formasına kavuşan 34 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu söyledi. Mesut "Henüz yolun başındayım. Güçlenmem gerekiyor. Başakşehir'e faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sahada kaldığı 61 dakika boyunca yararlı işler yapamayan Mesut Özil'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Fizik olarak eski günlerinden çok uzakta olan yıldız oyuncunun kötü performansı Emre Belözoğlu'nu da şaşırttı.

Bu sezon yalnızca 71 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.