Bir yanımız yine yarım

Oğuzhan Gültekin Ankara

2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için 27 Ekim’de çadırda nöbet tutmaya başlayan ağabey Serdar Yıldız, “Babam rahmetli olduktan sonra kardeşimin acısından faydalanıp zorla dağa kaçırdılar. O günden beri bayram yaşamadık. Bize bunu yaşatanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bize bu acıları, bu eksikliği yaşatanlar da aynı şeyleri yaşasın. Bu bayram da olmadı ama bir bayram beklediklerimiz gelecek” dedi.

Bu acı başka acıya benzemiyor

Acılı annelerden Necibe Yıldız ise evladı ne zaman kapıdan içeri girerse o gün bayram yapacağını belirterek “Her bayram bir tarafımız eksik kalıyor. Evladım yanımda olsaydı elimi öpseydi, bayramlarımızı beraber geçirseydik başka ne isterdim. Allah bizim yaşadığımızı başka annelere yaşatmasın. Bize bunu yaşatanlara da gün yüzü göstermesin. Evlat acısı başka hiçbir acıya benzemiyor. Kar, kış, çamur, bayram demeden burada evlat yolu gözlüyoruz. Evlatlarımızı o eli kanlı katillerden kurtarmak için mücadele veriyoruz. İnşallah bu kutlu mücadele başarılı olacak. Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız. Tek bir ananın evladı o katillerin yanında kalsa bu mücadeleyi başarılı saymayız” diye konuştu. Aileler gazetemiz aracılığıyla bir kez daha dağdaki evlatlarına teslim olmalarını çağrısını yineledi.