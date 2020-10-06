  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar
Aktüel

Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere İlk ve Ortaokulunda görevli 4'ü kadın 10 öğretmen, kendi imkanlarıyla aldıkları boyalarla sınıfları boyadı - Okul müdürü Ali Kayhan: "Bir sınıfta EBA üzerinden dersler anlatılırken diğer sınıflarda ise boyama işlerini yaptık" - Öğretmenlerden Gülsüm Yıldırım: "İlk defa fırçayı elime aldım. Zor ama öğrencilerimiz için değer. Elimizden geleni yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:01:32 -
Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, bir yandan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders anlatırken diğer yandan da okulun boyasını yaptı.

Merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan okulda görevli 4'ü kadın 10 öğretmen, kendi aralarında topladıkları paralarla okulun tadilatında kullanılmak üzere boya ve çeşitli tamirat malzemeleri aldı.

Öğretmenler bir yandan EBA üzerinden öğrencileriyle buluşurken, diğer yandan da sınıfları boyayarak eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Okul müdürü Ali Kayhan, AA muhabirine, tüm öğretmenlerin çalışmalarda gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

Sınıfları boyarken keyifli bir çalışma ortamı oluştuğunu anlatan Kayhan, şöyle devam etti:

"Bir sınıfta EBA üzerinden dersler anlatılırken diğer sınıflarda ise okulun boyama işlerini yaptık. Okulda 2 idareci ve 4'ü kadın 8 öğretmen olarak hep beraber el birliği yaptık. Hepimiz el ele vererek bu işin üstesinden gelerek okulumuzun tadilatını bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

- "Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz"

Öğretmenlerden Gülsüm Yıldırım da yaklaşık 5 yıldır okulda görev yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencileriyle ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, " Okulumuz kötü durumdaydı ve bakım gerekiyordu. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla neler yapabiliriz diye düşündük. Boya ve çevre temizliği yapıp okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getirelim diye hareket ettik." dedi.

Okulun şu an daha iyi durumda olduğunu ifade eden Kaya, "İlk defa fırçayı elime aldım. Zor ama öğrencilerimiz için değer. Elimizden geleni yaptık. Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Tutuşup ABD'ye koştular!
Dünya

Tutuşup ABD'ye koştular! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikat esn..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay