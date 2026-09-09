14 yıllık baba-kız cinayeti aydınlanıyor: 16 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce işlenen baba-kız cinayetinin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 27 Mart 2012’de kırsal İlkadım Mahallesi’nde silahla öldürülmüş halde bulunan 62 yaşındaki İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı 10 yaşındaki Elif Akın’ın faili meçhul kalan cinayeti yeniden soruşturulmaya başlandı. Dosya kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken yakalanan 16 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce 62 yaşındaki İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden açılan dosya kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce İsmail Akın (62) ile kızı Elif Akın'ın (10) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
FAİLLER 14 YILDIR ADALETTEN GİZLENİYORDU
Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012'de İsmail Akın ile kızı Elif, silahla öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri belirlenemedi. Cinayete ilişkin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YENİDEN AÇILAN DOSYADA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda 16 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra Nusaybin Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.
"FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN ÜZERİNDEKİ KARANLIĞI KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Eylül'de sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek, "Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.