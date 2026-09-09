AfD sandığı silip süpürdü! Merkel’den olay sözler: Kalbim kan ağlıyor

Almanya siyasetinde dengeleri sarsan Saksonya-Anhalt seçimlerinin yankıları sürüyor. Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) sandıktan açık ara birinci çıkmasına eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’den dikkat çeken bir tepki geldi.

Yapay zeka konusunda düzenlenen bir etkinlikte seçim sonuçlarını değerlendiren Merkel, AfD’nin ulaştığı oy oranının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

MERKEL: GERÇEK BİR DÖNÜM NOKTASI

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olan Merkel, Saksonya-Anhalt'ta ortaya çıkan siyasi tabloyu Almanya Federal Cumhuriyeti tarihi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Merkel, “Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan ardından duygularını daha açık şekilde dile getirerek, “Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir CDU üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim” dedi.

AfD'NİN SOSYAL MEDYA GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Merkel'in üzerinde durduğu konulardan biri de AfD'nin sosyal medya üzerinden seçmenlere ulaşmadaki başarısı oldu.

Özellikle TikTok gibi platformlarda AfD'nin güçlü bir varlık gösterdiğine işaret eden Merkel, geleneksel partilerin yeni iletişim araçlarını görmezden gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Merkel, “TikTok'a girmiyoruz” yaklaşımıyla hareket edilemeyeceğini belirterek, “Bununla yüzleşmeli ve insanları bulundukları yerde yakalamalıyız” çağrısında bulundu.

“ESKİ YÖNTEMLER ARTIK YETMİYOR”

Eski Almanya Başbakanı, siyasi partilerin geçmişte olduğu gibi tek bir merkezden hazırlanan sloganlarla bütün seçmenlere ulaşabileceği dönemin geride kaldığını da söyledi.

İnsanların artık kendi bilgi dünyalarını oluşturduğunu belirten Merkel, siyasi adayların farklı seçmen gruplarının karşısına çok daha hazırlıklı çıkması gerektiğini ifade etti.

AfD'nin yükselişinin nasıl durdurulabileceği konusunda ise elinde kesin bir formül bulunmadığını dile getirdi.

AfD YÜZDE 43,8'LE BİRİNCİ

Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde AfD, yüzde 43,8 oy alarak birinci parti oldu. Ancak parti tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı.

Seçimin ağır kaybedeni ise Merkel'in partisi CDU oldu. CDU, 2021 seçimlerine kıyasla 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2'ye geriledi ve ikinci sırada kaldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9,3 ile üçüncü olurken, Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi (BSW) yüzde 5,3 oyla eyalet meclisine girmeyi başardı.

AfD'YE KARŞI HÜKÜMET ARAYIŞI

Alman basınında yer alan bilgilere göre BSW dışındaki partiler, AfD ile koalisyon kurmaya yanaşmıyor.

Bu nedenle seçimden açık ara birinci çıkmasına rağmen AfD'nin hükümet dışında bırakılabileceği farklı senaryolar tartışılıyor.

Sandıkta ortaya çıkan tablo ve CDU'nun yaşadığı büyük oy kaybı ise Merkel'in “Kalbim kan ağlıyor” sözleriyle Almanya'daki siyasi kırılmayı bir kez daha gözler önüne serdi.