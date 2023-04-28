Bir Uygur Türkü daha gözaltında şehid edildi!
Tayland'da 9 yıl önce gözaltına alınan 40 yaşındaki Uygur Türkü Muhammed Dursun'un gözaltı merkezinde tıbbi ihmalden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tayland'ın Doğu Türkistanlıları tuttuğu gözaltı merkezlerinde bir Uygur Türkü daha hayatını kaybetti.
Son olarak 40 yaşındaki Uygur Türkü Mattohti Mattursun'un (Muhammed Dursun), 21 Nisan'da Bangkok'ta bulunan Suan Phlu Göçmen Gözaltı Merkezi'nde karaciğer yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdiği bildirildi.
Uygur Türkü Muhammed Dursun, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik sistematik baskılarından kaçıp Tayland'a vardığında buraya 'kaçak giriş yaptığı' iddiasıyla 2014'te gözaltına alınmıştı.
Dursun'un 9 yıldır söz konusu gözaltı merkezinde Tayland polisi gözetimi altında tutulduğu biliniyordu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Tayland yönetimini Uygur Türklerini uzun yıllar boyunca gözaltında tutmakla suçluyor.
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Tayland gözaltı merkezlerinde mevcut yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan Aziz Abdullah adlı bir Uygur Türkü de Tayland gözaltı merkezinde şubat ayında hayatını kaybetmişti.
Böylece Tayland polisi gözetimi altındaki ikinci Uygur Türkünün de hayatını sağlık sebeplerinden ötürü kaybetmesiyle birlikte Uygurların tutulduğu gözaltı merkezlerinde tıbbi ihmal endişeleri de gündeme geliyor.
Kaynak: Mepa News