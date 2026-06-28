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Aktüel Bir tebessüm bir dua bir umut
Aktüel

Bir tebessüm bir dua bir umut

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Bir tebessüm bir dua bir umut

Eğil belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, yeni doğan her bebek için ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir Hoşgeldin Bebek hediye paketi hazırladı.

Yapmış olduğu bir birinden güzel projelerle vatandaşların beğenisini toplayan Eğil Belediyesi, hizmet etmeye devam ediyor. “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında bebek sahibi olan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından ziyaret edilerek sevinçlerine ortak olunuyor. Proje ile birlikte yeni doğan bebeğe bebeklerin neye ihtiyacı varsa onları temin edip ailelere hediye paketi olarak sunan Eğil belediyesi bu projesiyle vatandaşlarında takdirini topluyor.

Hayata gözlerini yeni açan her yavrumuz geleceğe uzanan en kıymetli umudumuzdur.

Eğil Belediye Başkan Fırat Seydaoğlu , Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, "Eğil Belediyesi olarak göreve başladığımızda her alanda vatandaşın yanında olacağımızı, bu projeylede sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak amacıyla Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar.

 

Eğil Belediyesi olarak, bu anlamlı yolculuğun ilk günlerinde ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve "Hoş Geldin" demek için yeni doğan bebeklerimize sevgiyle hazırladığımız hediyelerimizi ulaştırdığını dile getiren Seydaoğlu, Çünkü biz, belediyeciliği sadece hizmet sunmak değil; sevince ortak olmak, zor günde destek olmak ve her güzel başlangıçta vatandaşımızın yanında durmak olarak görüyoruz.

Seydaoğlu,Dünyaya "Merhaba" diyen tüm miniklerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyor; ailelerimizi gönülden tebrik ediyoruz dedi.

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