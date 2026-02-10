  • İSTANBUL
Bir Suriyeli aile daha güzel anılarla ülkesine döndü: Suriyeli ailenin duygulandıran vedası

Suriye’de Esat diktatörlüğünün halk tarafından devrilmesiyle ülkede güven ve istikrarın sağlanmaya başlanması sayesinde ülkemize sığınan Suriyelilerin dönüşü de hızlandı.

9 yıldır Sakarya Akyazı’da yaşayan ve halkın bağrına bastığı İsmail Alibahim ve ailesi de ülkesine dönme kararı aldı. Dönüşleri öncesinde iki yavrusuyla birlikte Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret eden İsmail Alibahim, kendilerine sahip çıkan Akyazı halkı adına Soykan’a şükranlarını sundu.

BAŞKAN SOYKAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İsmail Alibahim ve iki küçük çocuğuyla çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize sığınan ve 9 senedir Akyazı’da yaşayan İsmail Alibahim ile çocukları Talin ve Abdurrahman’ı geri dönüşleri öncesinde belediyemizde misafir ettik. Sık sık belediyemizde misafir ettiğimiz Talin ve Abdurrahman’ın gidişi her ne kadar bizleri üzse de, umutla ülkelerine dönecek olmalarının huzurunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın insani ve kararlı politikaları sayesinde bugün bu dönüşlere şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim yollarını açık etsin” ifadelerine yer verdi.

