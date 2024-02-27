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Yerel Bir süredir haber alınamıyordu... Yanmış halde bulundu!
Yerel

Bir süredir haber alınamıyordu... Yanmış halde bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 14:17:00 -
Bir süredir haber alınamıyordu... Yanmış halde bulundu!

Çankırı'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki adam, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş şekilde ölü bulundu.

Çankırı'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki adam, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş şekilde ölü bulundu. Şahsın naaşı Adli Tıp'a kaldırılırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün gece saatlerinde Merkez ilçesi Ayan köyünde kendisinden bir süredir 80 yaşındaki Mehmet Atakul'dan haber alamayan vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaşlı adamın cansız bedeni, vücudunda yanıklar oluşmuş halde bahçede bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Atakul'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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