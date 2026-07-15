Sosyal medyada yayımlanan "Bir Soygunun Anatomisi" başlıklı videoda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yıllar boyunca televizyon ekranlarında ve haber programlarında ünlü gazeteciler ve siyasetçiler tarafından kamuoyuna güven veren bir isim olarak tanıtıldı.

Videoda, farklı gazetecilerin ve televizyon programlarından alınan görüntüler bir araya getirilerek, Haluk Levent'e yönelik övgü dolu değerlendirmelerin kamuoyunda güçlü bir güven algısı oluşturularak soygun yapıldığı anlatılıyor.

"Bağış kararlarını etkiledi" iddiası

Ünlü siyasetçi ve gazetecilerin Haluk Levent’e sahip çıkmasıyla söz konusu yayınların ardından çok sayıda vatandaşın Ahbap Derneği'nin yardım kampanyalarına bağış yaptığı öne sürüldü.

Hazırlanan içerikte, bugün dernek hakkında yürütülen soruşturmanın ardından geçmişte yapılan yayınların yeniden sorgulanması gerektiği de ortaya koyuldu.

Geçmiş yayınlar yeniden gündemde

Videoda, Haluk Levent'i öven açıklamalar yapan çeşitli gazetecilerin görüntülerine yer verilerek, kamuoyunda oluşturulan güven ortamının milyonlarca kişinin bağış kararlarını etkilediği değerlendirmesi yapılıyor.