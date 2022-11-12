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Ekonomi Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur
Ekonomi

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

ABD'li kripto para borsası FTX, iflas kararını kamuoyu ile resmen paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 09:44:00 - 2022-11-12 09:56:53
Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Kripto para borsası FTX, ABD’de iflas süreci başlattı. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti.

FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, Şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in de istifa ettiği bildirildi. Bankman-Fried yerine John J. Ray getirildi.

FTX, rakibi Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Daha sonra Binance şirketi satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Zhao’un FTT hamlesi FTX’te likidite sorunu oluşturmuştu

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu. Açıklamadan sonrü FTT token, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.

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