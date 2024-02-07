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Sosyal Medya Bir senedir çikolata dağıtmıyordu! Ekrem onun parasıyla şimdi okul yaptırıyormuş
Sosyal Medya

Bir senedir çikolata dağıtmıyordu! Ekrem onun parasıyla şimdi okul yaptırıyormuş

Yeniakit Publisher
2024-02-07 17:27:00 - 2024-02-07 17:56:02
Bir senedir çikolata dağıtmıyordu! Ekrem onun parasıyla şimdi okul yaptırıyormuş

Bir senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çikolata dağıtmayan Ekrem İmamoğlu şimdi "onun parasıyla Hatay'da okul yaptırıyorum" dedi.

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yanan otobüslere, yolda kalan metrobüslere ve arızalanan tramvaylara mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bir senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çikolata dağıtmayan Ekrem İmamoğlu şimdi "onun parasıyla Hatay'da okul yaptırıyorum" dedi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:

"90 bin çalışanımız bayram çikolatalarından feragat etti. O bütçeyle Hatay Kırıkhan'da depremde zarar gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yeniden yapıyoruz."


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Yorumlar

Secime 55 gun kala...MUTEAAHHIT BABASININ PARASIYLA YAPTIRSIN

........

Ahmet

Ağlıyorum ağlıyorum ağlıyorum şu anda.Ben böyle iki ayak üstünde kirk yalan söyleyebilen bu canlının fedakarlığına ağlıyorum.
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