Bir sen kalmıştın! Sosyal bilimci Harvey Gezi Parkı yazılı tişörtle derse çıkıp vandalları destekledi
Gezi kalkışmasına destek veren Marksist Sosyal Bilimci Prof. David Harvey, çevrimiçi yayımlanan dersinde üzerinde "Gezi Parkı" yazan tişörtüyle ders verdi.
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Osman Kavala ile birlikte Mücella Yapıcının da aralarında olduğu 8 kişiye bir destek de Marksist Sosyal Bilimci Prof. David Harvey'den geldi.
Prof. Harvey, "Anti-Kapitalist Günlükler: Özgürlük, Gereklilik ve Anti-kapitalizm" adlı online derse, üzerinde "Gezi Parkı" yazılı tişörtle katıldı.
Haddini aştı!
Harvey, dersinde Kolombiya, Peru, Brezilya ve Fransa gibi farklı ülkelerin siyasi durumunu "umut verici" olarak yorumlarken, haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Üzerine vazife olmayan konulara giren Harvey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlılığına ilişkin şunları söyledi:
Erdoğan, ülkede inanılmaz düzeyde enflasyon varken faizleri düşük tutmak gibi çılgınca fikirleriyle rezil bir karmaşanın içinde.