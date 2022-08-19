Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, 3-3 biten mücadelenin önüne karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un tartışmalı kararları geçmiş Siyah-Beyazlı camiadan konuyla alakalı yapılan açıklamada Yasin Kol'un herhangi bir maçlarında görev verilmemesini talep ederken, TFF Başkanı'nın açıklaması tepki çekmişti. şarkıcı Mustafa Sandal'dan da konuyla ilgili TFF'ye sert bir yanıt geldi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılamanın ardından en çok tartışılan konulardan biri mücadelenin hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar olurken, Siyah-Beyazlı camia yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Yasin Kol'u hiçbir maçlarında istemediklerine yönelik sert bir açıklamada bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuya dair olarak düzenlenen basın toplantısında elini masaya vurarak, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok" şeklinde yanıt vermişti.

Mehmet Büyükekşi'nin beden dili özellikle Beşiktaş çevrelerince eleştiri yağmuruna tutulurken, Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Mustafa sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim. Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur. Siz siz olun pazara giderken Çarşı'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle."