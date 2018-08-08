Bir şehidin daha intikamı alındı! O teröristler öldürüldü
Van ve Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında, aralarında 3 Ağustos'ta özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden teröristlerin de yer aldığı 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:07
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı.
YILMAZ'IN KANI YERDE KALMADI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan EYP’li saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
EYP’li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.
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