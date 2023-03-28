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Dünya Bir paket un için! Pakistan'da bedava un izdihamı
Dünya

Bir paket un için! Pakistan'da bedava un izdihamı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:01:00 -

Pakistan'da hükümet, vatandaşlara bedava un dağıttı. Bedava un almak isteyenler izdihama sebep oldu. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da hükümetin dağıttığı bedava un sırasında çıkan izdiham çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan, tarihinin en kötü gıda kriziyle mücadele ediyor. Ülkede hükümetin ücretsiz un dağıtımı birçok bölgede izdihama neden oldu. Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Kasur ve Khairpur şehirlerindeki un dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hafta boyunca, un dağıtımı sırasında yaşanan izdihamlarda ise 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların un kamyonlarının üzerine çıktığı ve un almak için kavga ettikleri görüldü.

Pakistan'da un fiyatları paket başına 3 bin Pakistan rupisine kadar yükseldi.

 
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