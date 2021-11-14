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Yerel Bir öğrenci daha hayatını kaybetti! Servis faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi
Yerel

Bir öğrenci daha hayatını kaybetti! Servis faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha dün yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:07:00 -
Bir öğrenci daha hayatını kaybetti! Servis faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Okuldan aldığı 21 öğrenci ile Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsünün 9 Kasım'da yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz, dün gece durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği İstanbul'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) ilk gün hayatını kaybetmiş, Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) ise tedavi gördükleri hastanede kurtarılamamıştı.

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