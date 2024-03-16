Bir maçta iki gol iptali

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Verilen bir karar ise maça damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında gelişen Corendon Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir topu rakip kaleye gönderdi. Mondihome Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt topa müdahale ederken, maçın hakemi Emre Kargın önce golü verdi, sonra VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Maçın 90+2. dakikasında Aliti ile Alanyaspor öne geçti. 7 dakika süren VAR incelemesinin ardından bu gol iptal edildi. Ancak pes etmeyen Alanyaspor 90+13. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.