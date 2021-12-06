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Ekonomi Bir kripto para borsasının daha faaliyetleri durduruldu
Ekonomi

Bir kripto para borsasının daha faaliyetleri durduruldu

Singapur, dünyaca ünlü kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini durdurdu. Bitget, destek verdiği Army Coin'in ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık sebebiyle böyle bir ambargoya maruz kaldı. Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:00:00 -
Bir kripto para borsasının daha faaliyetleri durduruldu

Singapur, dijital para Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini, Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durdurdu.

Hukuki haklar korunacak mı?

Financial Times'ın haberine göre Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu.

Ancak BTB grubu bu kripto paranın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.

Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu internet sitesinden çıkardı ve Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi.

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