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Ekonomi Bir kripto para borsasına daha ulaşılamıyor!
Ekonomi

Bir kripto para borsasına daha ulaşılamıyor!

Thodex'ten sonra kripto para borsasında yaprak dökümü yaşanmaya başlandı. Sistemkoin’e de erişim sağlanamadığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:31:00 -
Bir kripto para borsasına daha ulaşılamıyor!

Kripto para borsası Thodex’in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Furkan Fatih Sözer’in yurtdışına kaçması, ardından bir başka kripto para borsası olan Vebitcoin’un da faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin’e de erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.

Sistemkoin’un internet sitesine girenler, “Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz” mesajıyla karşılaşıyor.

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